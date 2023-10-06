Данилов Дмитрий Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилов Дмитрий Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1750 по 1806

Дата смерти

После 1840

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1750 по 1806

Отец: Данилов Гаврила Самойлович

Мать: Данилова Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Варвара Дмитриевна

Мать ребёнка: Данилова Вера Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Данилов Андрей Дмитриевич

Мать ребёнка: Данилова Вера Андреевна

Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Данилов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Данилова Вера Андреевна

Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Данилов Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Данилова Вера Андреевна

Орёл, город Орёл, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Данилова Вера Андреевна

Смерть
После 1840
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