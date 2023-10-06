Данилов Дмитрий Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1750 по 1806
Дата смертиПосле 1840
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1750 по 1806
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Варвара Дмитриевна
Мать ребёнка: Данилова Вера Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Данилов Андрей Дмитриевич
Мать ребёнка: Данилова Вера Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1818
Мать ребёнка: Данилова Вера Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Данилов Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Данилова Вера Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Данилова Вера Андреевна
Смерть
После 1840