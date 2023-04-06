Чингаев Филипп
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Место жительства
С 1900 по 1918
Рождение ребёнка
19.09.1914
Дочь: Вера
Мать ребёнка: Чингаева Екатерина
Рождение ребёнка
05.02.1916
Сын: Чингаев Константин
Мать ребёнка: Чингаева Екатерина
Рождение ребёнка
28.02.1918
Сын: Чингаев Иван
Мать ребёнка: Чингаева Екатерина
Рождение ребёнка
15.09.1924
Сын: Чингаев Александр
Мать ребёнка: Чингаева Екатерина
Абдулино, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чингаев Михаил
Мать ребёнка: Чингаева Екатерина
Смерть
Неизвестно