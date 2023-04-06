Чингаев Филипп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чингаев Филипп

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЯЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Место жительства
С 1900 по 1918
Рождение ребёнка
19.09.1914

Дочь: Вера

Мать ребёнка: Чингаева Екатерина

Мартыновка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.02.1916

Сын: Чингаев Константин

Мать ребёнка: Чингаева Екатерина

Мартыновка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
28.02.1918

Сын: Чингаев Иван

Мать ребёнка: Чингаева Екатерина

Мартыновка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.09.1924

Сын: Чингаев Александр

Мать ребёнка: Чингаева Екатерина

Абдулино, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чингаев Михаил

Мать ребёнка: Чингаева Екатерина

Смерть
Неизвестно
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