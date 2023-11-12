Куриленко Федор Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куриленко Федор Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

10.01.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Куриленко Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.03.1926

Дочь: Сиволоб Елена Федоровна

Мать ребёнка: Куриленко Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куриленко Александр Федорович

Мать ребёнка: Куриленко Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куриленко Елена Федоровна

Мать ребёнка: Куриленко Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куриленко Иван Федорович

Мать ребёнка: Куриленко Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куриленко Алексей Федорович

Мать ребёнка: Куриленко Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куриленко Алексей Федорович

Мать ребёнка: Куриленко Анастасия Ивановна

Смерть
10.01.1978
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