Куриленко Федор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти10.01.1978
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Куриленко Алексей
Рождение ребёнка
16.03.1926
Дочь: Сиволоб Елена Федоровна
Мать ребёнка: Куриленко Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куриленко Александр Федорович
Мать ребёнка: Куриленко Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куриленко Елена Федоровна
Мать ребёнка: Куриленко Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Куриленко Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куриленко Алексей Федорович
Мать ребёнка: Куриленко Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куриленко Алексей Федорович
Мать ребёнка: Куриленко Анастасия Ивановна
Смерть
10.01.1978