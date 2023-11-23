Измайлов Константин Владимиров
Место рожденияс. Троицкое в Бору, Ростовский уезд
Дата рождения1835
Дата смерти24.07.1885
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Дочь: Розанова (Измайлова) Феоктиста Константинова
Мать ребёнка: Измайлова (Георгиевская) Ольга Иванова
Сын: Измайлов Владимир Константинов
Мать ребёнка: Измайлова (Георгиевская) Ольга Иванова
Сын: Измайлов Николай I Константинов
Мать ребёнка: Измайлова (Георгиевская) Ольга Иванова
Дочь: Царевская (Измайлова) Глафира Константинова
Мать ребёнка: Измайлова (Георгиевская) Ольга Иванова
Дочь: Тихвинская (Измайлова) Варвара Константинова
Мать ребёнка: Измайлова (Георгиевская) Ольга Иванова
Сын: Измайлов Александр I Константинов
Мать ребёнка: Измайлова (Георгиевская) Ольга Иванова
Сын: Измайлов Геннадий Константинов
Мать ребёнка: Измайлова (Георгиевская) Ольга Иванова
Сын: Измайлов Николай II Константинов
Мать ребёнка: Измайлова (Георгиевская) Ольга Иванова
Сын: Измайлов Александр II Константинов
Мать ребёнка: Измайлова (Георгиевская) Ольга Иванова
Дочь: (Измайлова) Лидия I Константинова
Мать ребёнка: Измайлова (Георгиевская) Ольга Иванова
Дочь: Цельман (Измайлова) Лидия II Константинова
Мать ребёнка: Измайлова (Георгиевская) Ольга Иванова