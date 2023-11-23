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Измайлов Константин Владимиров

Место рождения

с. Троицкое в Бору, Ростовский уезд

Дата рождения

1835

Дата смерти

24.07.1885

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Измайлов (Голубинский) Владимир Николаев

Мать: Анна Михайлова

Работа или профессия
Неизвестно
священник погоста Никольского на Печегде Ростовского уезда.
Бракосочетание
04.02.1857

Жена: Измайлова (Георгиевская) Ольга Иванова

Супруг(-а): Ольга Ивановна Измайлова (Георгиевская)
Рождение ребёнка
27.10.1857

Дочь: Розанова (Измайлова) Феоктиста Константинова

Мать ребёнка: Измайлова (Георгиевская) Ольга Иванова

Рождение ребёнка
07.12.1859

Сын: Измайлов Владимир Константинов

Мать ребёнка: Измайлова (Георгиевская) Ольга Иванова

Рождение ребёнка
11.11.1861

Сын: Измайлов Николай I Константинов

Мать ребёнка: Измайлова (Георгиевская) Ольга Иванова

Рождение ребёнка
Около 1863

Дочь: Царевская (Измайлова) Глафира Константинова

Мать ребёнка: Измайлова (Георгиевская) Ольга Иванова

Рождение ребёнка
16.11.1864

Дочь: Тихвинская (Измайлова) Варвара Константинова

Мать ребёнка: Измайлова (Георгиевская) Ольга Иванова

Рождение ребёнка
03.11.1866

Сын: Измайлов Александр I Константинов

Мать ребёнка: Измайлова (Георгиевская) Ольга Иванова

Рождение ребёнка
16.01.1868

Сын: Измайлов Геннадий Константинов

Мать ребёнка: Измайлова (Георгиевская) Ольга Иванова

Рождение ребёнка
15.04.1871

Сын: Измайлов Николай II Константинов

Мать ребёнка: Измайлова (Георгиевская) Ольга Иванова

Рождение ребёнка
19.03.1873

Сын: Измайлов Александр II Константинов

Мать ребёнка: Измайлова (Георгиевская) Ольга Иванова

Рождение ребёнка
04.03.1875

Дочь: (Измайлова) Лидия I Константинова

Мать ребёнка: Измайлова (Георгиевская) Ольга Иванова

Рождение ребёнка
13.02.1877

Дочь: Цельман (Измайлова) Лидия II Константинова

Мать ребёнка: Измайлова (Георгиевская) Ольга Иванова

Смерть
24.07.1885

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