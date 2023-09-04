Байкова Пелагея Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байкова Пелагея Артемьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1756

Сын: Байков Михаил Петрович

Отец ребёнка: Байков Петр Степанович

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Сушкова Аксинья Петровна

Отец ребёнка: Байков Петр Степанович

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Токарева Акилина Петровна

Отец ребёнка: Байков Петр Степанович

Рождение ребёнка
1768

Сын: Байков Петр Петрович

Отец ребёнка: Байков Петр Степанович

Рождение ребёнка
1770

Сын: Байков Афанасий Петрович

Отец ребёнка: Байков Петр Степанович

Рождение ребёнка
1773

Сын: Байков Федор Петрович

Отец ребёнка: Байков Петр Степанович

Рождение ребёнка
1775

Сын: Байков Ларион Петрович

Отец ребёнка: Байков Петр Степанович

Рождение ребёнка
1777

Сын: Байков Василий Петрович

Отец ребёнка: Байков Петр Степанович

Рождение ребёнка
1780

Сын: Байков Тимофей Петрович

Отец ребёнка: Байков Петр Степанович

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Анисья Петровна

Отец ребёнка: Байков Петр Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Байков Петр Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Байков Неизвестно Петрович

Отец ребёнка: Байков Петр Степанович

Смерть
Неизвестно
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