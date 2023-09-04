Байкова Пелагея Артемьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1756
Отец ребёнка: Байков Петр Степанович
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Сушкова Аксинья Петровна
Отец ребёнка: Байков Петр Степанович
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Токарева Акилина Петровна
Отец ребёнка: Байков Петр Степанович
Рождение ребёнка
1768
Сын: Байков Петр Петрович
Отец ребёнка: Байков Петр Степанович
Рождение ребёнка
1770
Отец ребёнка: Байков Петр Степанович
Рождение ребёнка
1773
Отец ребёнка: Байков Петр Степанович
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Байков Петр Степанович
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Байков Петр Степанович
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Байков Петр Степанович
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Анисья Петровна
Отец ребёнка: Байков Петр Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Байков Неизвестно Петрович
Отец ребёнка: Байков Петр Степанович
Смерть
Неизвестно