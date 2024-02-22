Филиппов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Филиппов Иван Христофорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филиппова Елена Ивановна
Мать ребёнка: Филиппова Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филиппов Александр Иванович
Мать ребёнка: Филиппова Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Филиппова Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Филиппова Нина
Смерть
Неизвестно