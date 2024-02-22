Филиппов Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилиппов Иван Иванович

Филиппов Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Филиппов Иван Христофорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филиппова Елена Ивановна

Мать ребёнка: Филиппова Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филиппов Александр Иванович

Мать ребёнка: Филиппова Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филиппова Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филиппова Нина

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close