Журка (Гончарова) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журка (Гончарова) Вера

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1994

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1994

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Журка Александр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Журка Александр Александрович

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