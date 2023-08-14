Натёсов Юрий Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Натёсов Юрий Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1961

Отец: Натёсов Анатолий

Мать: Натёсова Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
08.06.1986

Дочь: Передунова Елена Юрьевна

Мать ребёнка: Натёсова Валентина Михайловна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
30.12.1990

Дочь: Никольская Галина Юрьевна

Мать ребёнка: Натёсова Валентина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Натёсова Валентина Михайловна

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