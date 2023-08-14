Натёсов Юрий Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1961
Отец: Натёсов Анатолий
Рождение ребёнка
08.06.1986
Дочь: Передунова Елена Юрьевна
Мать ребёнка: Натёсова Валентина Михайловна
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
30.12.1990
Дочь: Никольская Галина Юрьевна
Мать ребёнка: Натёсова Валентина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно