Варнавская (Беляева) Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варнавская (Беляева) Валентина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1914 г.р.

Дети

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.05.1945

Сын: Варнавский Владимир

Отец ребёнка: Варнавский Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ершова Наталья

Отец ребёнка: Варнавский Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варнавский Алексей

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