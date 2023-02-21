Варнавская (Беляева) Валентина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.05.1945
Сын: Варнавский Владимир
Отец ребёнка: Варнавский Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ершова Наталья
Отец ребёнка: Варнавский Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Варнавский Алексей