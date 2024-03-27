Аккужин Идрис Гайнетдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аккужин Идрис Гайнетдинович

Место рождения

д.Альмасово Кугарчинского района БАССР

Дата рождения

1906

Дата смерти

10.08.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Аккужин Гайнетдин

Мать: Аккужина ?

д.Альмасово Кугарчинского района БАССР
Смерть
10.08.1942
Калининская область, Погорельский район, д.Рябинка
Причина смерти: Погиб в ВОВ
Похороны
Неизвестно
Калининская область, Погорельский район, д.Рябинка
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