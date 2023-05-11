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Поляков Антоний Кондратьевич

Место рождения

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

28.11.1841 ст.

Дата смерти

19.11.1895 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1841 ст.

Отец: Поляков Кондратий Дмитриевич

Мать: Полякова Анна Анфиногеновна

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
07.04.1877 ст.

Сын: Поляков Георгий Антониевич

Мать ребёнка: Полякова Агафья Саввовна

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около ?.04.1879 ст.

Сын: Поляков Иван Антониевич

Мать ребёнка: Полякова Агафья Саввовна

Рождение ребёнка
11.02.1882 ст.

Сын: Поляков Дмитрий Антониевич

Мать ребёнка: Полякова Агафья Саввовна

Детлово, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полякова Агафья Саввовна

Смерть
19.11.1895 ст.
Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
от восполения кишечника
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