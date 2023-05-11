Поляков Антоний Кондратьевич
Место рождения
Дата рождения28.11.1841 ст.
Дата смерти19.11.1895 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1841 ст.
Рождение ребёнка
07.04.1877 ст.
Сын: Поляков Георгий Антониевич
Мать ребёнка: Полякова Агафья Саввовна
Рождение ребёнка
Около ?.04.1879 ст.
Мать ребёнка: Полякова Агафья Саввовна
Рождение ребёнка
11.02.1882 ст.
Сын: Поляков Дмитрий Антониевич
Мать ребёнка: Полякова Агафья Саввовна
Детлово, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полякова Агафья Саввовна
Смерть
19.11.1895 ст.
от восполения кишечника