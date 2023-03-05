Чистякова Зоя Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧистякова Зоя Филипповна

Чистякова Зоя Филипповна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чистяков Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Чистяков Андрей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чистяков Анатолий Андреевич

Отец ребёнка: Чистяков Андрей Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чистяков Андрей Алексеевич

Смерть
Неизвестно
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close