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Боброва Лариса Владимировна

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Место рождения

г Джамбул Казахская ССР

Дата рождения

18.05.1968

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1968

Отец: Бобров Владимир Иванович

Мать: Боброва Нина Ивановна

г Джамбул Казахская ССР
Рождение ребёнка
13.04.1992

Сын: Пропорциональный Иван Андреевич

Отец ребёнка: не указан

Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
11.10.2000

Дочь: Пропорциональная Елизавета Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
17.07.2002

Дочь: Пропорциональная Ксения Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Фрязино, Фрязино, Московская область
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