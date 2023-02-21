Боброва Лариса Владимировна
Место рожденияг Джамбул Казахская ССР
Дата рождения18.05.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1968
Отец: Бобров Владимир Иванович
Мать: Боброва Нина Ивановна
г Джамбул Казахская ССР
Рождение ребёнка
13.04.1992
Сын: Пропорциональный Иван Андреевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
11.10.2000
Дочь: Пропорциональная Елизавета Андреевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
17.07.2002
Дочь: Пропорциональная Ксения Андреевна
Отец ребёнка: не указан
Фрязино, Фрязино, Московская область