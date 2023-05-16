Хвостикова (Рыбакова) Екатерина Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.11.1887 ст.
Пришиб, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.10.1888
Дочь: Хвостикова Параскева Онисимовна
Отец ребёнка: Хвостиков Онисим Филатович
Смерть
Неизвестно