Хвостикова (Рыбакова) Екатерина Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хвостикова (Рыбакова) Екатерина Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1868 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.11.1887 ст.

Муж: Хвостиков Онисим Филатович

Пришиб, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.10.1888

Дочь: Хвостикова Параскева Онисимовна

Отец ребёнка: Хвостиков Онисим Филатович

Смерть
Неизвестно
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