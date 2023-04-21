Хараху Хаджет — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хараху Хаджет

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.04.1932

Дочь: Трахова Минсура Гумеровна

Отец ребёнка: Трахов Гумер Хаджимусович

Рождение ребёнка
26.11.1933

Сын: Трахов Калатчерий Гумерович

Отец ребёнка: Трахов Гумер Хаджимусович

Смерть
Неизвестно
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