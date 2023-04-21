Хараху Хаджет
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.04.1932
Дочь: Трахова Минсура Гумеровна
Отец ребёнка: Трахов Гумер Хаджимусович
Рождение ребёнка
26.11.1933
Сын: Трахов Калатчерий Гумерович
Отец ребёнка: Трахов Гумер Хаджимусович
Смерть
Неизвестно