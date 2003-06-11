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Каблов Иван Александрович

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Место рождения

Курган, город Курган, Курганская область

Дата рождения

11.06.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.2003

Отец: Каблов Александр Юрьевич

Мать: Каблова Екатерина Александровна

Курган, город Курган, Курганская область
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