Хамитов Рубин Халимович
Место рожденияд.Верхнее Биккузино , Кугарчинский район , БАССР
Дата рождения22.06.1941
Дата смерти02.12.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1941
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хамитова) Марина Рубиновна
Мать ребёнка: Хамитова Альбина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хамитова Альбина Васильевна
Смерть
02.12.2015
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно