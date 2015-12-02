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Хамитов Рубин Халимович

Место рождения

д.Верхнее Биккузино , Кугарчинский район , БАССР

Дата рождения

22.06.1941

Дата смерти

02.12.2015

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1941

Отец: Хамитов Халим Исмагилович

Мать: Хамитова (Хамитова) Рашида Мифтаховна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хамитова) Марина Рубиновна

Мать ребёнка: Хамитова Альбина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хамитова Альбина Васильевна

Рождение ребёнка
1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хамитова Альбина Васильевна

Смерть
02.12.2015
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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