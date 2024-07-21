Ефросиния Иванова Около 1776 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Ефросиния Иванова

Место рождения

Палашкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1776 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1764 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Палашкино, Рузский, Московская область
Бракосочетание
01.10.1796 ст.

Муж: Осип Никитин

Покровская церковь, с. Покров, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния
Место жительства
После 01.10.1796 ст.
Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
13.10.1799 ст.

Сын: Иван Осипов

Отец ребёнка: Осип Никитин

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
12.08.1812 ст.

Сын: Лаврентий (Лавр) Осипов

Отец ребёнка: Осип Никитин

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
30.10.1814 ст.

Сын: Павел Осипов

Отец ребёнка: Осип Никитин

Ракитино, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно

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