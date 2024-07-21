Ефросиния Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1776 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.10.1796 ст.
Муж: Осип Никитин
Покровская церковь, с. Покров, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния
Место жительства
После 01.10.1796 ст.
Рождение ребёнка
13.10.1799 ст.
Сын: Иван Осипов
Отец ребёнка: Осип Никитин
Рождение ребёнка
12.08.1812 ст.
Отец ребёнка: Осип Никитин
Рождение ребёнка
30.10.1814 ст.
Сын: Павел Осипов
Отец ребёнка: Осип Никитин
Смерть
Неизвестно