Бодак Никон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБодак Никон

Бодак Никон

avatar

Место рождения

Гоголев, Київська область

Дата рождения

22.03.1856

Дата смерти

01.01.1904

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1856

Отец: Бодак Николай Григорьевич

Мать: Бодак Евдокия Даниловна

Гоголев, Київська область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Бодак Иван

Мать ребёнка: не указана

Успенка, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Шлома Татьяна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
?.12.1892

Сын: Бодак Петр Никонович

Мать ребёнка: не указана

Успенка, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сущенко (сущенкова) Анна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бодак Василий

Мать ребёнка: не указана

Смерть
01.01.1904
Успенка, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Причина смерти: воспаление легких
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close