Бодак Никон
Место рождения
Дата рождения22.03.1856
Дата смерти01.01.1904
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1856
Отец: Бодак Николай Григорьевич
Мать: Бодак Евдокия Даниловна
Рождение ребёнка
1880
Сын: Бодак Иван
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Шлома Татьяна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
?.12.1892
Сын: Бодак Петр Никонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сущенко (сущенкова) Анна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бодак Василий
Мать ребёнка: не указана
Смерть
01.01.1904
Причина смерти: воспаление легких