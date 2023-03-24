Jaatinen (Koljonen) Maria Jaakontytär
Место рожденияJuvanjoki, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Дата рождения01.09.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1873
Juvanjoki, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Бракосочетание
20.08.1893
Муж: Jaatinen Erik
Рождение ребёнка
23.04.1897
Дочь: Väänänen Tyyne Linda
Отец ребёнка: Jaatinen Erik
Patsola, ОПРЕДЕЛИТЬ
Рождение ребёнка
21.05.1900
Дочь: Partanen Hilja Siviä
Отец ребёнка: Jaatinen Erik
Patsola, ОПРЕДЕЛИТЬ
Рождение ребёнка
07.06.1903
Сын: Jaatinen Otto Alfred
Отец ребёнка: Jaatinen Erik
Patsola, ОПРЕДЕЛИТЬ
Рождение ребёнка
09.06.1906
Дочь: Impi Maria
Отец ребёнка: Jaatinen Erik
Patsola, ОПРЕДЕЛИТЬ
Рождение ребёнка
14.02.1909
Сын: Jaatinen Tauno Eero
Отец ребёнка: Jaatinen Erik
Patsola, ОПРЕДЕЛИТЬ
Рождение ребёнка
22.04.1912
Дочь: Nousiainen Selma Esteri
Отец ребёнка: Jaatinen Erik
Смерть
Неизвестно