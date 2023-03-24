Jaatinen (Koljonen) Maria Jaakontytär — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Jaatinen (Koljonen) Maria Jaakontytär

Место рождения

Juvanjoki, Великое княжество Финляндское, Российская Империя

Дата рождения

01.09.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1873

Отец: Koljonen Jacob Jaakonpoika

Мать: Koljonen Liisa Paavontytär

Juvanjoki, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Бракосочетание
20.08.1893

Муж: Jaatinen Erik

Рождение ребёнка
23.04.1897

Дочь: Väänänen Tyyne Linda

Отец ребёнка: Jaatinen Erik

Patsola, ОПРЕДЕЛИТЬ
Рождение ребёнка
21.05.1900

Дочь: Partanen Hilja Siviä

Отец ребёнка: Jaatinen Erik

Patsola, ОПРЕДЕЛИТЬ
Рождение ребёнка
07.06.1903

Сын: Jaatinen Otto Alfred

Отец ребёнка: Jaatinen Erik

Patsola, ОПРЕДЕЛИТЬ
Рождение ребёнка
09.06.1906

Дочь: Impi Maria

Отец ребёнка: Jaatinen Erik

Patsola, ОПРЕДЕЛИТЬ
Рождение ребёнка
14.02.1909

Сын: Jaatinen Tauno Eero

Отец ребёнка: Jaatinen Erik

Patsola, ОПРЕДЕЛИТЬ
Рождение ребёнка
22.04.1912

Дочь: Nousiainen Selma Esteri

Отец ребёнка: Jaatinen Erik

Смерть
Неизвестно
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