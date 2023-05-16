Märitse Ann — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Märitse Ann

Место рождения

Märitse talu

Дата рождения

27.11.1741

Пол

Женский

Отец

1721 г.р.

Мать

1717 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1741

Отец: Märitse Mikk

Мать: Pelsi Mai

Märitse talu
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