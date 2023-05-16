Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Märitse Ann
Märitse Ann
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Märitse talu
Дата рождения
27.11.1741
Пол
Женский
Отец
Märitse Mikk
1721 г.р.
Мать
Pelsi Mai
1717 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1741
Отец:
Märitse Mikk
Мать:
Pelsi Mai
Märitse talu
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия