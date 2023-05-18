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Мальцев Александр Аксёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Мальцев Аксён Семёнович

Мать: Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
1755

Сын: Мальцев Тимофей Александрович

Мать ребёнка: Анна Яковлевна

Избище, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Яковлевна

Смерть
После 1795
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