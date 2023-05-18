Мальцев Александр Аксёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Мальцев Аксён Семёнович
Мать: Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
1755
Сын: Мальцев Тимофей Александрович
Мать ребёнка: Анна Яковлевна
Избище, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Яковлевна
Смерть
После 1795