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Подкопаев Василий Петрович

Место рождения

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Восприемник
14.05.1910 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ МОСКВА ПРЕЧИСТЕНСКИЙ СОРОК ЦЕРКОВЬ БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ НА БЕРЕЖКАХ ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №2125, опись №2, дело №6, стр. 389
Рождение ребёнка
07.03.1913 ст.

Сын: Подкопаев Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Подкопаева Евгения Васильевна

МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ МОСКВА ПРЕЧИСТЕНСКИЙ СОРОК ЦЕРКОВЬ БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ НА БЕРЕЖКАХ ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №2125, опись №2, дело №7, стр. 107
Восприемник
10.07.1913
Регистрация рождения Ольги Васильевны Леньшиной ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №2121, опись №2, дело №171, стр. 43 Метрические книги Москва Замоскворецкий сорок Церковь Ризположенская близ Донского монастыря... Показать все
Восприемник
08.01.1914 ст.
ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №2125, опись №2, дело №7, стр. 248 МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ МОСКВА ПРЕЧИСТЕНСКИЙ СОРОК ЦЕРКОВЬ БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ НА БЕРЕЖКАХ МЕТРИЧЕСКОЙ КНИГИ НА 1914-й ГОДЪ, ЧАСТЬ ВТОРАѦ, Ѡ БРАКОСОЧЕТАВ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подкопаева Евгения Васильевна

Смерть
Неизвестно
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