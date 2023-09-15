Подкопаев Василий Петрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
14.05.1910 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ МОСКВА ПРЕЧИСТЕНСКИЙ СОРОК ЦЕРКОВЬ БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ НА БЕРЕЖКАХ ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №2125, опись №2, дело №6, стр. 389
Рождение ребёнка
07.03.1913 ст.
Сын: Подкопаев Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Подкопаева Евгения Васильевна
МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ МОСКВА ПРЕЧИСТЕНСКИЙ СОРОК ЦЕРКОВЬ БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ НА БЕРЕЖКАХ ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №2125, опись №2, дело №7, стр. 107
Восприемник
10.07.1913
Регистрация рождения Ольги Васильевны Леньшиной ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №2121, опись №2, дело №171, стр. 43 Метрические книги Москва Замоскворецкий сорок Церковь Ризположенская близ Донского монастыря... Показать все
Восприемник
08.01.1914 ст.
ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №2125, опись №2, дело №7, стр. 248 МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ МОСКВА ПРЕЧИСТЕНСКИЙ СОРОК ЦЕРКОВЬ БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ НА БЕРЕЖКАХ МЕТРИЧЕСКОЙ КНИГИ НА 1914-й ГОДЪ, ЧАСТЬ ВТОРАѦ, Ѡ БРАКОСОЧЕТАВ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно