Фролов Антон Юрьевич
Место рождения
Дата рождения01.09.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1985
Отец: Фролов Юрий Николаевич
Мать: Фролова Елена Викторовна
Рождение ребёнка
17.10.2008
Красный Сулин, Красносулинский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
18.08.2012
Рождение ребёнка
16.10.2014
Рождение ребёнка
19.04.2016