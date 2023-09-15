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Фролов Антон Юрьевич

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Место рождения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

01.09.1985

Пол

Мужской

Отец

1962 г.р.

Мать

1964 г.р.

Жена

1985 г.р.

Дети

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Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1985

Отец: Фролов Юрий Николаевич

Мать: Фролова Елена Викторовна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.10.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фролова Евгения Николаевна

Красный Сулин, Красносулинский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
18.08.2012

Жена: Фролова Евгения Николаевна

Рождение ребёнка
16.10.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фролова Евгения Николаевна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
19.04.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фролова Евгения Николаевна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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