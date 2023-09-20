Базаров Леня — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Базаров Леня

Место рождения

п. Коммунар

Дата рождения

1950

Дата смерти

1993

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: Базаров ?

Мать: Анна

п. Коммунар
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Базаров ?

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Базаров ?

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1993
п. Коммунар
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