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Базаров Леня
Базаров Леня
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Место рождения
п. Коммунар
Дата рождения
1950
Дата смерти
1993
Пол
Мужской
Отец
Базаров ?
Мать
(Горбунова) Анна
Дети
Базаров ?
Базаров ?
Добавил:
ДМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950
Отец:
Базаров ?
Мать:
Анна
п. Коммунар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Базаров ?
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Базаров ?
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1993
п. Коммунар
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