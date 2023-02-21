Исламова Клара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гильмуллин Мирас
Мать: Гильмуллина Муршида
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Исламов Раеф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Исламова Резеда
Отец ребёнка: Исламов Раеф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Исламова Лейсан
Отец ребёнка: Исламов Раеф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Набиева Лейла
Отец ребёнка: Исламов Раеф