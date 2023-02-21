Исламова Клара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исламова Клара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гильмуллин Мирас

Мать: Гильмуллина Муршида

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исламов Раеф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исламова Резеда

Отец ребёнка: Исламов Раеф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исламова Лейсан

Отец ребёнка: Исламов Раеф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Набиева Лейла

Отец ребёнка: Исламов Раеф

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