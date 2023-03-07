Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Муратова (Филиппова) Екатерина Анатольевна
Муратова (Филиппова) Екатерина Анатольевна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Ангарск
, Ангарское, Иркутская область
Дата рождения
25.04.1984
Пол
Женский
Отец
Филиппов Анатолий Викторович
1958 г.р.
Мать
Филиппова (Кузнецова) Наталья Степановна
1960 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1984
Отец:
Филиппов Анатолий Викторович
Мать:
Филиппова Наталья Степановна
Ангарск
, Ангарское, Иркутская область
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия