Екатерина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
1788
Сын: Андрей Иванов
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
1791
Сын: Илья Иванов
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
1794
Сын: Афонасий Иванов
Отец ребёнка: Иван Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Иванов
Смерть
Неизвестно