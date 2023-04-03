Екатерина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1765 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Иван Иванов

Рождение ребёнка
1788

Сын: Андрей Иванов

Отец ребёнка: Иван Иванов

Рождение ребёнка
1791

Сын: Илья Иванов

Отец ребёнка: Иван Иванов

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Иванов

Рождение ребёнка
1794

Сын: Афонасий Иванов

Отец ребёнка: Иван Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Иванов

Смерть
Неизвестно
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