Тушева федосья алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тушева федосья алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Пол

Женский

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тушев семен (младший) Антонович

Рождение ребёнка
1740

Дочь: Тушева акилина алексеева

Отец ребёнка: Тушев семен (младший) Антонович

Рождение ребёнка
1750

Сын: Тушев евдоким семенов

Отец ребёнка: Тушев семен (младший) Антонович

Рождение ребёнка
1755

Сын: Тушев аввросим семенов

Отец ребёнка: Тушев семен (младший) Антонович

Рождение ребёнка
1758

Сын: Тушев гаврила семенов

Отец ребёнка: Тушев семен (младший) Антонович

Рождение ребёнка
1760

Сын: Тушев яков семенов

Отец ребёнка: Тушев семен (младший) Антонович

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Тушева настасья семенова

Отец ребёнка: Тушев семен (младший) Антонович

Рождение ребёнка
1768

Сын: Тушева алексей семенов

Отец ребёнка: Тушев семен (младший) Антонович

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Тушева федосья семенова

Отец ребёнка: Тушев семен (младший) Антонович

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