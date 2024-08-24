Тушева федосья алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Тушева акилина алексеева
Отец ребёнка: Тушев семен (младший) Антонович
Рождение ребёнка
1750
Отец ребёнка: Тушев семен (младший) Антонович
Рождение ребёнка
1755
Отец ребёнка: Тушев семен (младший) Антонович
Рождение ребёнка
1758
Отец ребёнка: Тушев семен (младший) Антонович
Рождение ребёнка
1760
Сын: Тушев яков семенов
Отец ребёнка: Тушев семен (младший) Антонович
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Тушева настасья семенова
Отец ребёнка: Тушев семен (младший) Антонович
Рождение ребёнка
1768
Отец ребёнка: Тушев семен (младший) Антонович
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Тушева федосья семенова
Отец ребёнка: Тушев семен (младший) Антонович