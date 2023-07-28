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Ахмылин Иван Васильевич

Место рождения

Ерестная, Кожевниковский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: Ахмылин Василий Кириллович

Мать: Ахмылина Марва Андреевна

Ерестная, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
01.07.1853

Дочь: Ахмылина Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Ахмылина Надежда Никитина

Ерестная, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
23.03.1862

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Ахмылина Надежда Никитина

Ерестная, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Близнецы с Матрёной. Указаны как незаконнорожденные.
Рождение ребёнка
23.03.1862

Дочь: Матрёна Ивановна

Мать ребёнка: Ахмылина Надежда Никитина

Ерестная, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Близнецы с Марией. Указаны как незаконнорожденные.
Рождение ребёнка
24.09.1865

Сын: Ахмылин Епимах Иванович

Мать ребёнка: Ахмылина Надежда Никитина

Ерестная, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Указан как незаконнорожденный. Надежда была солдаткой в этот период.
Рождение ребёнка
04.03.1868

Дочь: Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Ахмылина Надежда Никитина

Близнецы с Евфимием.
Рождение ребёнка
04.03.1868

Сын: Ахмылин Евфимий Иванович

Мать ребёнка: Ахмылина Надежда Никитина

Близнецы с Дарьей.
Упоминание
Между 21.12.1870 и 23.12.1870
Записан в умерших. Причина «смерти» — от горячки.
Рождение ребёнка
1870

Сын: Ахмылин Дмитрий (Диомид) Иванович

Мать ребёнка: Ахмылина Надежда Никитина

Еловка, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
12.11.1872

Сын: Ахмылин Иоанн (Иван) Иванович

Мать ребёнка: Ахмылина Надежда Никитина

Рождение ребёнка
27.06.1875

Дочь: Евфимия Ивановна

Мать ребёнка: Ахмылина Надежда Никитина

Место жительства
Неизвестно
Ерестная, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ахмылина Надежда Никитина

Смерть
Неизвестно