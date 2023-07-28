Ахмылин Иван Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
Рождение ребёнка
01.07.1853
Дочь: Ахмылина Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Ахмылина Надежда Никитина
Рождение ребёнка
23.03.1862
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Ахмылина Надежда Никитина
Близнецы с Матрёной. Указаны как незаконнорожденные.
Рождение ребёнка
23.03.1862
Дочь: Матрёна Ивановна
Мать ребёнка: Ахмылина Надежда Никитина
Близнецы с Марией. Указаны как незаконнорожденные.
Рождение ребёнка
24.09.1865
Мать ребёнка: Ахмылина Надежда Никитина
Указан как незаконнорожденный. Надежда была солдаткой в этот период.
Рождение ребёнка
04.03.1868
Дочь: Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Ахмылина Надежда Никитина
Близнецы с Евфимием.
Рождение ребёнка
04.03.1868
Мать ребёнка: Ахмылина Надежда Никитина
Близнецы с Дарьей.
Упоминание
Между 21.12.1870 и 23.12.1870
Записан в умерших. Причина «смерти» — от горячки.
Рождение ребёнка
1870
Сын: Ахмылин Дмитрий (Диомид) Иванович
Мать ребёнка: Ахмылина Надежда Никитина
Еловка, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
12.11.1872
Сын: Ахмылин Иоанн (Иван) Иванович
Мать ребёнка: Ахмылина Надежда Никитина
Рождение ребёнка
27.06.1875
Дочь: Евфимия Ивановна
Мать ребёнка: Ахмылина Надежда Никитина
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно