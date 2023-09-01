Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮрий

Юрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1972

Дата смерти

01.09.2023

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.07.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
01.09.2023

Мы используем куки для улучшения работы сайта.