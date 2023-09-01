Юрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.10.1972
Дата смерти01.09.2023
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.07.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
01.09.2023