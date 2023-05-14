Воробьева Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.10.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вороьева Дарья Валерьевна
Отец ребёнка: Воробьёв Валерий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воробьев Кирилл Валерьевич
Отец ребёнка: Воробьёв Валерий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Воробьёв Валерий