Воробьева Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1984

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вороьева Дарья Валерьевна

Отец ребёнка: Воробьёв Валерий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьев Кирилл Валерьевич

Отец ребёнка: Воробьёв Валерий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьёв Валерий

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