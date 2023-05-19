Пономарева Ирина Корнеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева Ирина Корнеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.09.1818

Сын: Пономарев Михаил Григорьев

Отец ребёнка: Пономарев Григорий Родионов

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
1919

Сын: Пономарев Иван Григорьев

Отец ребёнка: Пономарев Григорий Родионов

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Григорий Родионов

Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно