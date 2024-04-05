Jarka Władysław
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 28.05.1924
Дочь: Sprusińska (Jarka) Irena
Мать ребёнка: Jarka (Stankiewicz) Rozalia
Рождение ребёнка
Около 1926
Дочь: Mizerska (Jarka) Wanda
Мать ребёнка: Jarka (Stankiewicz) Rozalia
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Kuśmierczyk (Jarka) Janina
Мать ребёнка: Jarka (Stankiewicz) Rozalia
Смерть
Неизвестно
Ostrołęka
Причина смерти: Naturalny/Podeszły wiek
Похороны
Неизвестно
Ostrołęka