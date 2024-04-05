Jarka Władysław Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиJarka Władysław

Jarka Władysław

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1900 г.р.

Дети

Около 1924 г.р.
Около 1926 г.р.
Около 1930 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Jarka (Stankiewicz) Rozalia

Рождение ребёнка
Около 28.05.1924

Дочь: Sprusińska (Jarka) Irena

Мать ребёнка: Jarka (Stankiewicz) Rozalia

Рождение ребёнка
Около 1926

Дочь: Mizerska (Jarka) Wanda

Мать ребёнка: Jarka (Stankiewicz) Rozalia

Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Kuśmierczyk (Jarka) Janina

Мать ребёнка: Jarka (Stankiewicz) Rozalia

Смерть
Неизвестно
Ostrołęka
Причина смерти: Naturalny/Podeszły wiek
Похороны
Неизвестно
Ostrołęka

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