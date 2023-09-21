Немкова Фекла Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Немков Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Немков Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
1834
Сын: Немков Парфен или Перфил Васильевич
Отец ребёнка: Немков Василий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно