Немкова Фекла Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немкова Фекла Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Немков Семен Васильевич

Отец ребёнка: Немков Василий Яковлевич

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Немков Василий Яковлевич

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Немков Парфен или Перфил Васильевич

Отец ребёнка: Немков Василий Яковлевич

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Немков Василий Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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