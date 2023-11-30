Шалабанова Ирина Иоакимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШалабанова Ирина Иоакимовна

Шалабанова Ирина Иоакимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шалабанов Никифор Никонорович

Рождение ребёнка
1861

Сын: Шалабанов Ефим Никифорович

Отец ребёнка: Шалабанов Никифор Никонорович

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Шалабанова Наталья Никифоровна

Отец ребёнка: Шалабанов Никифор Никонорович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.