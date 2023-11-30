Шалабанова Ирина Иоакимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1861
Сын: Шалабанов Ефим Никифорович
Отец ребёнка: Шалабанов Никифор Никонорович
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Шалабанова Наталья Никифоровна
Отец ребёнка: Шалабанов Никифор Никонорович
Смерть
Неизвестно