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Меркулов Виктор Григорьевич

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Место рождения

Ломовец, Троснянский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

17.05.1964

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1964

Отец: Меркулов Григорий Васильевич

Мать: Меркулова Анна Ивановна

Ломовец, Троснянский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
14.02.1987

Жена: Меркулова Людмила Владимировна

Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Рождение ребёнка
22.01.1988

Сын: Меркулов Андрей Викторович

Мать ребёнка: Меркулова Людмила Владимировна

Ломовец, Троснянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
12.02.1992

Сын: Меркулов Александр Викторович

Мать ребёнка: Меркулова Людмила Владимировна

Ломовец, Троснянский муниципальный район, Орловская область
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