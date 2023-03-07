Меркулов Виктор Григорьевич
Место рождения
Дата рождения17.05.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1964
Бракосочетание
14.02.1987
Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Рождение ребёнка
22.01.1988
Сын: Меркулов Андрей Викторович
Мать ребёнка: Меркулова Людмила Владимировна
Рождение ребёнка
12.02.1992
Сын: Меркулов Александр Викторович
Мать ребёнка: Меркулова Людмила Владимировна