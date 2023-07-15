Лусто Василий Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лусто Василий Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лусто Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Лусто Клеопатра Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лусто Вера Васильевна

Мать ребёнка: Лусто Клеопатра Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лусто Петр Васильевич

Мать ребёнка: Лусто Клеопатра Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лусто Клеопатра Григорьевна

Смерть
Неизвестно