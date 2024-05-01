Дудина (Южанина) Татьяна Яковлевна 1885 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиДудина (Южанина) Татьяна Яковлевна

Дудина (Южанина) Татьяна Яковлевна

avatar

Место рождения

Россия, Вятская губерния, Уржумский уезд, с. Зашижимское

Дата рождения

1885

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Южанин ?

Мать: Южанина (Южанин) ?

Россия, Вятская губерния, Уржумский уезд, с. Зашижимское
Бракосочетание
1904

Муж: Дудин Дмитрий Иванович

Россия, Томская обл., д. Романовка
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Тунгусова (Дудина) Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Дудин Дмитрий Иванович

Россия д.Романовка
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Дудина (Дудина) Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Дудин Дмитрий Иванович

Россия д.Романовка
Рождение ребёнка
20.04.1912

Дочь: Стародубцева (Дудина) Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Дудин Дмитрий Иванович

Россия д.Романовка
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Тунгусова (Дудина) Клавдия Дмитриевна

Отец ребёнка: Дудин Дмитрий Иванович

Россия д.Романовка
Рождение ребёнка
1916

Сын: Дудин (Dudin) Александр Дмитриевич (Aleksandr Dmitriyevich)

Отец ребёнка: Дудин Дмитрий Иванович

Россия д.Романовка
Рождение ребёнка
1918

Сын: Дудин Егор Дмитриевич

Отец ребёнка: Дудин Дмитрий Иванович

Россия д.Романовка
Рождение ребёнка
1919

Сын: Дудин Моисей Дмитриевич

Отец ребёнка: Дудин Дмитрий Иванович

Россия д.Романовка
Рождение ребёнка
1920

Сын: Дудин Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Дудин Дмитрий Иванович

Россия д.Романовка
Рождение ребёнка
15.10.1922

Дочь: Редькина (Дудина) Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Дудин Дмитрий Иванович

д.Романовка Томской области
Рождение ребёнка
1923

Сын: Дудин Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Дудин Дмитрий Иванович

Россия д.Романовка
Смерть
1942
СССР, Кемеровская обл., г. Анжеро-Судженск
Причина смерти: Брюшной тиф
Похороны
Неизвестно
СССР, Кемеровская обл., г. Анжеро-Судженск

Мы используем куки для улучшения работы сайта.