Дудина (Южанина) Татьяна Яковлевна
Место рожденияРоссия, Вятская губерния, Уржумский уезд, с. Зашижимское
Дата рождения1885
Дата смерти1942
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1885
Отец: Южанин ?
Мать: Южанина (Южанин) ?
Россия, Вятская губерния, Уржумский уезд, с. Зашижимское
Бракосочетание
1904
Россия, Томская обл., д. Романовка
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Тунгусова (Дудина) Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Дудин Дмитрий Иванович
Россия д.Романовка
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Дудина (Дудина) Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Дудин Дмитрий Иванович
Россия д.Романовка
Рождение ребёнка
20.04.1912
Дочь: Стародубцева (Дудина) Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Дудин Дмитрий Иванович
Россия д.Романовка
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Тунгусова (Дудина) Клавдия Дмитриевна
Отец ребёнка: Дудин Дмитрий Иванович
Россия д.Романовка
Рождение ребёнка
1916
Сын: Дудин (Dudin) Александр Дмитриевич (Aleksandr Dmitriyevich)
Отец ребёнка: Дудин Дмитрий Иванович
Россия д.Романовка
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Дудин Дмитрий Иванович
Россия д.Романовка
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Дудин Дмитрий Иванович
Россия д.Романовка
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Дудин Дмитрий Иванович
Россия д.Романовка
Рождение ребёнка
15.10.1922
Дочь: Редькина (Дудина) Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Дудин Дмитрий Иванович
д.Романовка Томской области
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Дудин Дмитрий Иванович
Россия д.Романовка
Смерть
1942
СССР, Кемеровская обл., г. Анжеро-Судженск
Причина смерти: Брюшной тиф
Похороны
Неизвестно
СССР, Кемеровская обл., г. Анжеро-Судженск