Ращинская Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1937
Сын: Ращинский Николай Федорович
Отец ребёнка: Ращинский Федор
Пархово, Логойский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ращинская Лидия Федоровна
Отец ребёнка: Ращинский Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ращинская Галина Федоровна
Отец ребёнка: Ращинский Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анкуда Анна Федоровна
Отец ребёнка: Ращинский Федор
Смерть
Неизвестно