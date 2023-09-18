Ращинская Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ращинская Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1937

Сын: Ращинский Николай Федорович

Отец ребёнка: Ращинский Федор

Пархово, Логойский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ращинская Лидия Федоровна

Отец ребёнка: Ращинский Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ращинская Галина Федоровна

Отец ребёнка: Ращинский Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анкуда Анна Федоровна

Отец ребёнка: Ращинский Федор

Смерть
Неизвестно
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