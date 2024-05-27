Кипер Геннадий Степанович 23.02.1947 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кипер Геннадий Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1947

Дата смерти

19.05.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1947

Отец: Кипер Степан Константинович

Мать: Кипер Анна Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кипер Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
08.03.1971

Сын: Кипер Денис Геннадьевич

Мать ребёнка: Кипер Евдокия Ивановна

Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Рождение ребёнка
04.07.1980

Сын: Кипер Иван Геннадьевич

Мать ребёнка: Кипер Евдокия Ивановна

Уссурийск Приморский край
Смерть
19.05.1989

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