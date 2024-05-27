Кипер Геннадий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1947
Дата смерти19.05.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1947
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кипер Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
08.03.1971
Мать ребёнка: Кипер Евдокия Ивановна
Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Рождение ребёнка
04.07.1980
Мать ребёнка: Кипер Евдокия Ивановна
Уссурийск Приморский край
Смерть
19.05.1989