Цегельников Василий Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цегельников Василий Герасимович

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Место рождения

Кибирщина

Дата рождения

30.01.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
30.01.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Кибирщина
Рождение ребёнка
31.01.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цегельникова Тамара Борисовна

Рождение ребёнка
05.01.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цегельникова Тамара Борисовна

Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.09.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цегельникова Тамара Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цегельникова Тамара Борисовна

Смерть
Неизвестно
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