Цегельников Василий Герасимович
Место рожденияКибирщина
Дата рождения30.01.1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Кибирщина
Рождение ребёнка
31.01.1948
Рождение ребёнка
05.01.1951
Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.09.1963
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно