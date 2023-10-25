Назаров Олег
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мамонтова (Назарова) Евгения Олеговна
Мать ребёнка: Трифонова (Сафонова) Ольга Александровна
Рождение ребёнка
17.05.1986
Дочь: Мамонтова (Назарова) Яна Олеговна
Мать ребёнка: Трифонова (Сафонова) Ольга Александровна
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область