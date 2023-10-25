Назаров Олег — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назаров Олег

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трифонова (Сафонова) Ольга Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мамонтова (Назарова) Евгения Олеговна

Мать ребёнка: Трифонова (Сафонова) Ольга Александровна

Рождение ребёнка
17.05.1986

Дочь: Мамонтова (Назарова) Яна Олеговна

Мать ребёнка: Трифонова (Сафонова) Ольга Александровна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

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