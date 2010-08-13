Ермакова Фаина Федоровна
Место рожденияДеревня Ермаки, Алапаевский район, Свердловская область
Дата рожденияВычислено 12.01.1927
Дата смертиВычислено 13.08.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 12.01.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Ермаки, Алапаевский район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.05.1947
Дочь: Лучина Изольда Сергеевна
Отец ребёнка: Лучин Сергей
Смерть
Вычислено 13.08.2010