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Ермакова Фаина Федоровна

Место рождения

Деревня Ермаки, Алапаевский район, Свердловская область

Дата рождения

Вычислено 12.01.1927

Дата смерти

Вычислено 13.08.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 12.01.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Ермаки, Алапаевский район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.05.1947

Дочь: Лучина Изольда Сергеевна

Отец ребёнка: Лучин Сергей

Смерть
Вычислено 13.08.2010