Тименчик Яков (Янкеле) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тименчик Яков (Янкеле)

Место рождения

Молдова

Дата рождения

1881

Дата смерти

07.12.1954

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Молдова
Рождение ребёнка
22.10.1913

Сын: Тименчик Зяма Шмуэль

Мать ребёнка: Тименчик Лина

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
1916

Сын: Тименчик Хаим

Мать ребёнка: Тименчик Лина

Рождение ребёнка
06.06.1920

Сын: Тименчик Давид

Мать ребёнка: Тименчик Лина

Рига, Rīga
Смерть
07.12.1954
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