Тименчик Яков (Янкеле)
Место рожденияМолдова
Дата рождения1881
Дата смерти07.12.1954
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Молдова
Рождение ребёнка
22.10.1913
Сын: Тименчик Зяма Шмуэль
Мать ребёнка: Тименчик Лина
Рождение ребёнка
1916
Сын: Тименчик Хаим
Мать ребёнка: Тименчик Лина
Рождение ребёнка
06.06.1920
Сын: Тименчик Давид
Мать ребёнка: Тименчик Лина
Смерть
07.12.1954