Ховалыг Кара-Кыс (таап)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ховалыг Кандан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ховалыг Биче-оол Канданович
Отец ребёнка: Ховалыг Кандан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ховалыг Уйнук Кандановна
Отец ребёнка: Ховалыг Кандан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ховалыг Серенмаа Кандановна
Отец ребёнка: Ховалыг Кандан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ховалыг Сандак Канданович
Отец ребёнка: Ховалыг Кандан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ховалыг Кандан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ховалыг Кандан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ховалыг Онгер Кандановна
Отец ребёнка: Ховалыг Кандан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ховалыг Чамзырын Канданович
Отец ребёнка: Ховалыг Кандан
Рождение ребёнка
1890
Сын: Ховалыг Кара-Кыс Канданович
Отец ребёнка: Ховалыг Кандан
Смерть
Неизвестно