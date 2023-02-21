Устинова Екатерина Кондратовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: Кондрат (Кондрат ?)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Устинов Иоанн Филиппович
Рождение ребёнка
05.01.1839
Сын: Устинов Григорий Иоаннович
Отец ребёнка: Устинов Иоанн Филиппович
д. Устиновская, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Устинов Никита ?
Отец ребёнка: Устинов Иоанн Филиппович
Смерть
Неизвестно