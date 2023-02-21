Устинова Екатерина Кондратовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинова Екатерина Кондратовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: Кондрат (Кондрат ?)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Устинов ??? Иоаннович

Отец ребёнка: Устинов Иоанн Филиппович

Рождение ребёнка
05.01.1839

Сын: Устинов Григорий Иоаннович

Отец ребёнка: Устинов Иоанн Филиппович

д. Устиновская, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Устинов Никита ?

Отец ребёнка: Устинов Иоанн Филиппович

Смерть
Неизвестно
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