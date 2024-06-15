Артамон Кириллович
Место рождения
Дата рождения1727
Дата смерти1771
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Кирилл
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Федорова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1740
Сын: Григорий Артемонов
Мать ребёнка: Акулина Федорова
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Екатерина Артамонова
Мать ребёнка: Акулина Федорова
Рождение ребёнка
1757
Сын: Андрей Артамонов
Мать ребёнка: Акулина Федорова
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Акулина Артамонова
Мать ребёнка: Акулина Федорова
Рождение ребёнка
1765
Сын: Данила Артамонов
Мать ребёнка: Акулина Федорова
Рождение ребёнка
05.09.1765
Сын: Петр Артамонов
Мать ребёнка: Акулина Федорова
Рождение ребёнка
1767
Сын: Григорий Артамонов
Мать ребёнка: Акулина Федорова
Рождение ребёнка
1769
Сын: Прокофий Артамонов
Мать ребёнка: Акулина Федорова
Рождение ребёнка
29.06.1769
Сын: Павел Артамонов
Мать ребёнка: Акулина Федорова
Смерть
1771