Артамон Кириллович 1727 — найти родственников по фамилии на Familio
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Артамон Кириллович

Место рождения

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1727

Дата смерти

1771

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Кирилл

Мать: не указана

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Федорова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Григорий Артемонов

Мать ребёнка: Акулина Федорова

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Екатерина Артамонова

Мать ребёнка: Акулина Федорова

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Андрей Артамонов

Мать ребёнка: Акулина Федорова

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Акулина Артамонова

Мать ребёнка: Акулина Федорова

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Данила Артамонов

Мать ребёнка: Акулина Федорова

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
05.09.1765

Сын: Петр Артамонов

Мать ребёнка: Акулина Федорова

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Григорий Артамонов

Мать ребёнка: Акулина Федорова

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Прокофий Артамонов

Мать ребёнка: Акулина Федорова

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
29.06.1769

Сын: Павел Артамонов

Мать ребёнка: Акулина Федорова

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
1771
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область

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