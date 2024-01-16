Павленко Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1984
Мать: Наталья Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вячеслав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Павленко Борис Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павленко Константин Борисович
Отец ребёнка: Павленко Борис Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно