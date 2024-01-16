Павленко Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павленко Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1984

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1984

Отец: не указан

Мать: Наталья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитрий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вячеслав

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павленко Мирон Борисович

Отец ребёнка: Павленко Борис Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павленко Константин Борисович

Отец ребёнка: Павленко Борис Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павленко Борис Владимирович

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