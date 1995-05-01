Мухаметзянов Сагит — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухаметзянов Сагит

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.05.1995

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шахит

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.06.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Азнакаево, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
?.05.1995
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