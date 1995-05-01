Мухаметзянов Сагит
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.05.1995
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шахит
Рождение ребёнка
25.06.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Азнакаево, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
?.05.1995